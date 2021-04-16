Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi
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Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi

Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Encümen Üyeliği sona eren üç Meclis Üyesine Teşekkür Belgesi verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Encümen Üyeliği sona eren üç Meclis Üyesine Teşekkür Belgesi verdi.

Başkanı Alim Işık, Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyeleri Ahmet Uluca, Ahmet Acar ve Melih Aslan'a hizmetlerinden dolayı Teşekkür Belgesi verdi.

Teşekkür Belgesi dağıtımında bir konuşma yapan Başkan Işık, "Kütahya Belediyesince ikinci hizmet yılında birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğu seçilmiş belediye Meclis Üyesi kontenjanından Encümen Üyeliği yapan kıymetli üç arkadaşımız görev devri nedeniyle kendilerine Teşekkür Belgesi takdimimiz olacaktır. Ahmet Uluca, Ahmet Acar ve Melih Aslan geçtiğimiz yıl içerisinde bir yıl süre ile Encümen Üyesi olarak meclisimizi temsilen görev aldılar. Birikimleri ile şehrimiz ve hemşehrilerimiz olarak büyük ölçüde istifade ettik. Kendilerine yaptıkları kıymetli hizmetlerden dolayı milletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi
Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi
Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi
Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi
Başkan Işık'tan Encümen Üyelikleri sona eren Meclis Üyelerine Teşekkür Belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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