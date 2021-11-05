Başkan Işık: "Sosyal belediyecilikte örnek gösteriliyoruz"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alim Işık, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kütahya'nın köklü eğitim kurumlarından olan Boğaziçi Şehir Koleji öğrencilerinin organize ettiği City Talk programının konuğu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte Başkan Işık, öğrencilerin hazırladığı ve program sonunda sorulan soruları yanıtladı.

Kişisel yaşamından, akademik kariyerine, başarılarının yanında Belediye Başkanlığı sürecine kadar hayatını anlatan Başkan Işık, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Gençlere hedefleri doğrultusunda gitmeleri gerektiğini belirten Başkan Işık, gelen bir soru üzerine Kütahya'ya hizmet etmek için Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

Kütahya Belediyesinin özellikle sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye örnek olan projelerinin yanında, hedefledikleri şehir için yapılan bazı çalışmalardan örnekler veren Başkan Işık, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. - KÜTAHYA