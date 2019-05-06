Başkan Işık: "Short Track Yarışmalarına Damga Vurduk"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce "Anadolu Yıldızları yarışıyor" etkinlikleri kapsamında düzenlenen short track müsabakaları büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Erzurum İki binlik Buz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara Erzurum'un yanı sıra, Kocaeli ve Samsun'dan katılım sağlandı.

Ejderspor Başkanı Ahmet Hamdi Işık, Nenehatun, Sevgi ve Ejderspor olarak Erzurum'da yapılan Anadolu Yıldızları yarışıyor müsabakalarına 5-13 yaş gruplarında 28 sporcu katıldıklarını belirterek, "Antrenörümüz Betül Yerdelen önderliğinde sporcularımız altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplamda 29 madalya kazanarak adeta yarışmaya damga vurmuşlardır.

Sezonun son yarışlarında sporcularımız için çok güzel bir organizasyon ve başarılı bir sezon oldu.

Alt yapıya çok önem veren bir kulüp olarak 4 yaş itibariyle sporcu yetiştirmekteyiz. İnşallah bu tür organizasyonlar ve destekler devam eder bizlerde kış sporları branşlarında ülke sporuna katkıda bulunuruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA