Başkan Işık: "Sevgi Yolu'nun araç trafiğine açılması şimdilik söz konusu değil"

07.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:15

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Sevgi Yolu'nun araç trafiğine açılmasının şimdilik söz konusu olmadığını ifade etti.



Başkan Işık, Belediye Meclis Toplantısı'nda şehir içi ulaşımda yeni başlayan uygulamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Yeni trafik düzenlemesi ile alakalı bilgiler veren Başkan Işık, "İl trafik komisyonumuzun kararıyla Asım Gündüz caddesindeki yön değişikliği ve Osmanlı caddesindeki tek yönlü trafik akışı konusunda uygulamanın başladığı ilk birkaç günde bazı vatandaşlarımızın bu değişiklikten haberdar olmaması sebebiyle eski alışkanlıklarını devam ettirmek istemelerine dayalı sıkışıklıklar yaşanmıştır. Asım Gündüz caddesi esnaflarımız gelip bizlerle görüştü. Onlara açıklama yaptık. Diğer yerlerdeki ek düzenlemelerle trafik sıkışıklığı belli ölçüde çözüldü. Elimizdeki resmi ölçümlü değerlere göre vazonun oradaki alt geçidin bu uygulama öncesi kullanımı yaklaşık yüzde 20 idi. Son değişiklikten sonra, son on günlük yaptığımız ölçümlerle kullanım oranı yüzde 44'e ulaştı. Daha yüzde 56'sı boş. Şimdi o alt geçidi daha etkili kullanma adına yapacağımız birkaç küçük uygulamayla yüzde 50 'nin üzerine çıkarıp şehir merkezindeki yoğunluğu azaltma gayreti içerisindeyiz. Yakında eski Valilik binasının yıkılmasıyla ortaya çıkacak alanın Zafer Meydanı projemiz kapsamında yeniden düzenlenmesi sonucu öncelikle Cumhuriyet caddesindeki, Asım Gündüz caddesindeki, Hürriyet caddesinde, Samanpazarı esnafımıza kadar tüm esnaflarımızın daha rahat müşteriye kavuşabilecekleri uygulamaların hazırlığı içerisindeyiz" diye konuştu.



"DÜŞÜNCELERİMİZİ HALKIMIZLA HEMEN PAYLAŞIRIZ"



Başkan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet Caddesi'ni (Sevgi yolu) trafiğe açmak üzere bilinçli olarak sıkıntı yaşatıldığı konusundaki değerlendirmelere saygı duyarız ama öyle bir şey olsa kamuoyuyla bunu paylaşmaktan asla geri duymayız. Gerekiyorsa trafiğe açarız, ancak şu anda böyle bir öncelikli projemiz yok. İleride örneğin Zafer Meydanı projemiz ve Kültür Merkezi projemiz devreye girdiğinde şu anda zamanlarının önemli bölümünü geçiren vatandaşlarımız oralarda zaman geçirmeye başlayacak. İnanıyorum ki o zaman bölge esnafımızın talebi Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe açın yönünde olacaktır. Günü geldiğinde tekrar değerlendirir, vatandaşlarımızla paylaşırız. Kabul ederlerse Cumhuriyet Cadesi'ni açarız. Bu yönde bir düşüncemiz asla olmadı, olursa da zaten paylaşırız." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA