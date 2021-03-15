Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı
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Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı

15.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:05
Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gönlünü aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının gönlünü aldı.

Belediye tarafından ilçede görev yapan bütün sağlık çalışanları için isimlerine göre özel hazırlanan kupalar ve çiçekler sağlık personellerine hediye edildi. Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Işık ve protokol mensupları, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Arıkan'ı ve Sağlık Ocağı aile hekimleri ile personelini, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi personellerini, Gürsu Belediyesi Sağlık Birimi personellerini ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Mustafa Işık, "İnsan sağlığını korumak için fedakarca, kendi sağlıklarını riske atarak emek veren kahraman sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı, saygı ve minnetle kutluyoruz. Onların kıymetlerini bildiğimizi, emeklerine saygı duyduğumuzu ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla, protokol mensuplarımızla birlikte ziyaret ederek gönüllerini aldık. Onlar hepimizin kahramanları, iyi ki varlar" dedi.

Sağlık kuruluşlarını ziyaret eden protokol mensupları, çalışanlarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. - BURSA

Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı
Başkan Işık, sağlık kahramanlarının gönlünü aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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