Başkan Işık: 'Pandemide sanatçı ve zanaatkarlar da ekonomik kayıplar yaşadı' - Haberler
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Başkan Işık: "Pandemide sanatçı ve zanaatkarlar da ekonomik kayıplar yaşadı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ta zirvede 'Ekonomideki Kültürel Çeşitlilik' temalı oturumda konuşma yaptı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ta zirvede 'Ekonomideki Kültürel Çeşitlilik' temalı oturumda konuşma yaptı. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi İzmir'de 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" zirvesinde 65 ülkeden kültür üreticileri buluşuyor. 346'sı çevrim içi toplam 864 konuşmacının ve katılımcının yer aldığı zirvede, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılıyor.

Başkan Işık, Kütahya'nın geleneklerinden örnekler vererek devam ettiği konuşmasında, "Kültür yaşadıkça ve yeniden üretildiği sürece varlığını korumaktadır. Örneğin Kütahya'da gelinlerimiz hala, kına gecelerinde geleneksel şalvarlar giyerler. Genç kızlarımız bu işlemeli şalvarları giydiği sürece nakış sanatı Kütahya'da canlı kalmaktadır. Bu bağlamda geleneği günlük yaşamda yaşatmak kültürel ekonomilerin sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır" dedi.

Pandemi sürecinde kültürel eser üreten sanatçı ve zanaatkarların ekonomik kayıplar yaşadığını ifade eden Başkan Işık, "Pandemi sürecinde şehrimizde yaşayan kültürel eser üreten sanatçı ve zanaatkarlarımız ciddi ekonomik kayıplara uğramışlardır. Bu dönemde biz Kütahya Belediyesi olarak hazırlıksız yakalandığımız bu süreçte diğer şehirler gibi bu ekonomik kayıpları önleyemedik. Bu dönemi, bir kuluçka dönemi gibi görerek online ve pandeminin izin verdiği zamanlarda yüz yüze eğitimler ile sanatçı ve zanaatkarlarımızı pandemi dönemi sonrasına hazırladık. İngilizce, sosyal medya ve dijital pazarlama, Çini Kapasite geliştirme, İleri Çini, kooperatifçilik gibi eğitimler ile Dünya'ya entegre olabilmeleri için onları güçlendirme yoluna gittik. Kültürel ekonomiden bahsediyorsak yerel yönetimlerin rolü tartışılmaz fakat şehrinizde yaşayan zanaatkar ve sanatçıların katılımını sağlamadan yerel yönetimlerin attıkları adımların sonuçsuz kalacağı ortadadır. Buradan yola çıkarak, kültürel ekonomilerin gelişmesi için insana yatırımın birinci ön koşul olduğuna inanıyoruz" dedi.

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'ne Kütahya adına, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, Etüt Proje Müdürü Mehmet Zenci katıldı. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Pandemide sanatçı ve zanaatkarlar da ekonomik kayıplar yaşadı

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Haber: Başkan Işık: 'Pandemide sanatçı ve zanaatkarlar da ekonomik kayıplar yaşadı' - Haberler
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