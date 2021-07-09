Başkan Işık: "Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı"
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Başkan Işık: "Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı"

Başkan Işık: 'Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Germiyan Geleneksel Atasporları Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, geleneksel Türk okçuluğu alanında faaliyet gösteren tesiste ok atışı yaptı.

Kütahya Germiyan Geleneksel Atasporları Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, geleneksel Türk okçuluğu alanında faaliyet gösteren tesiste ok atışı yaptı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, okçuluk alanında Kütahya Ok Meydanı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kütahya Germiyan Geleneksel Atasporları Merkezini ziyaret etti.

Türkiye'de İstanbul Ok Meydanı'ndan sonra yerinde ayağa kaldırılan ikinci Ok Meydanı olan Germiyan Ata Sporları Merkezi'nde, Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan'dan bilgiler alan Başkan Işık, sporcularla da bir araya geldi.

Yapılan faaliyetlerin ve çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Başkan Işık, ok atışı yaptı. Okçuluğun emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı olduğunu ifade eden Başkan Işık, böyle bir tesisi Kütahya'ya ve Kütahyalı gençlere kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı'
Başkan Işık: 'Okçuluk emek, güç, ve denge isteyen bir spor dalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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