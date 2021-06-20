Başkan Işık, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Işık, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Başkan Işık, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında üniversite öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, makamında üniversite öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Işık, öğrenci temsilcilerine belediyenin öğrencilere yönelik projelerini anlattı.

Üniversite öğrencilerinin okumaya geldikleri Kütahya'da, daha konforlu bir öğrenim hayatı yaşamalarına olanak sunan projelere imzalar atan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversite temsilcilerini makamında ağırladı.

Ziyaret esnasında öğrencilere belediyemizin ikamet kart projesi, ikamet kart projesi kapsamında öğrencilerimize sağlanan yüzde 10 ulaşım indirimi, yüzde 25 su indirimi, ulaşım hizmetleri müdürlüğünün Kart 43 hizmetleri, e-bisiklet, e-scooter, akıllı otobüs durakları ve cep telefonu uygulamaları ile ilgili bilgiler verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya'ya öğrenim görmeye gelen öğrencilerin ileride Kütahya'nın tanıtım elçileri olacaklarını ifade etti.

Şehre okumaya gelen her öğrenciyi kendi evlatları gibi gördüklerini ifade eden Başkan Işık, üniversite öğrencilere yönelik yapılan hizmetleri anlattı ve her öğrencinin okuduğu dönem süresince ikametini Kütahya'ya aldırmasının önemine bir kez daha vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Merve Dizdar Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Işık, öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 07:36:02. #1.15#

title