Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi
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Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi

Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'de sadece Kütahya'ya özel olarak projelendirilen Millet Bahçesi inşaatı hızla devam ediyor.

Türkiye'de sadece Kütahya'ya özel olarak projelendirilen Millet Bahçesi inşaatı hızla devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan Millet Bahçesi inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kütahya'ya özgü olarak projelendirilen ve Türkiye'de tek olan Millet Bahçesi, kapalı ve açık otopark inşaatı hızla devam ediyor.

Bir yıl süre içerisinde bitirilmesi hedeflenen Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Işık, Millet Bahçesi ile birlikte bölgede düşündükleri diğer projelerin hayata geçmesiyle, bu bölgenin Kütahya'nın yeni cazibe merkezi olacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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