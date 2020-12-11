Başkan Işık: "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ıslah problemini çözdük"
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Başkan Işık: "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ıslah problemini çözdük"

11.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:27
Başkan Işık:

Mehmet Akif Ersoy Mahallesini ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallenin yıllardır çözülmeyen kanal ıslah sorununu çözdüklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesini ziyaret eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahallenin yıllardır çözülmeyen kanal ıslah sorununu çözdüklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Ömer Sarıçam ve ekibi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bugüne kadar mahalleye büyük hizmetlerin yapıldığını ifade etti. Tüm cadde ve sokakların asfaltlandığını ifade eden Başkan Işık, OEDAŞ'ın elektrik hatlarını yer altına almasının ardından Kütahya Belediyesi'nin üst yapıyı tamamladığını söyledi. Başkan Işık "Villalar bölgesinde bir iki caddemizin yol işi kaldı. Bunu da 2021 yılında tamamlayacağız. Mahallemizin yıllardan beri kanal ıslahıyla ilgili talepleri vardı. Bize nasip oldu ve bu sorunu da çözdük. Kalan kısmını da 2021 programında devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başka Işık ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 1631 vatandaşın katılımı ile Kasım ayı içinde yüz yüze olarak yapılan anket çalışmasında Belediyenin hizmet çalışmalarının çok iyi, iyi ve orta olarak değerlendirenlerin oranın yüzde 73 olduğunu söyledi. Başkan Işık her 4 vatandaştan 3'nün yapılan hizmetlerden memnun olduğunu söyledi.

Mahalle Muhtarı Ömer Sarıçam ise yapılan ziyaretten dolay Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kanal ıslah problemini çözdük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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