Başkan Işık: "Maske üretimimiz devam ediyor"
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Başkan Işık: "Maske üretimimiz devam ediyor"

Başkan Işık: 'Maske üretimimiz devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Belediyesi iştiraki olan Şimpaş A.Ş.'nin Maske İmalat Atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, tesiste 8 milyona yakın maske üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Kütahya Belediyesi iştiraki olan Şimpaş A.Ş.'nin Maske İmalat Atölyesini ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, tesiste 8 milyona yakın maske üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Ziyarette maske üretimi hakkında çalışanlardan bilgi alan Başkan Işık, "Kurulduğu günden bugüne kadar 8 milyona yakın maske üretimi yaptık. Üretimlerimiz devam ediyor. Özellikle piyasanın en kalitelisini ve şehrimize yakışanı üretmeye çalışıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha önce yoğun dönemde 3 vardiya halinde çalışan atölyemiz, şuanda tek vardiya halinde üretimlerini sürdürüyor. Dışarıdan ve belediyemizden gelen talepler doğrultusunda ürettiği maskenin pazarlamasını gerçekleştirmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Önümüzdeki süreç ne getirir, ne kadar süre ile maske kullanımı zorunluluğu devam eder bunları bilemiyoruz. Üretimlerimiz devam ediyor ve stokta oluşan maskelerimizi Türkiye'nin her yerinde değerlendiriyoruz. Şehrimizi zor dönemde başka şehirlere mecbur bırakmadılar" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Maske üretimimiz devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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