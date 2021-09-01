Başkan Işık, Kütahyalı başarılı okçu Zeynep'i tebrik etti

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Yıldız Kız Kategorisi'nde birinci olan Kütahyalı Zeynep Koran, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada Yıldız Kız Kategorisi'nde birinci olan Kütahyalı Zeynep Koran, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalar içinde Kütahya Okmeydanı Geleneksel Türk Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Kız Kategorisi'nde birinci olan Kütahyalı Zeynep Koran, ailesi ve Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Yarışmada Kütahya'yı temsil etmekten ve derece almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Koran, başarısında emeği geçen ailesine ve Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erduğan ile birlikte eğitimlerinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Işık, yeni kurulan bir tesisten Türkiye birincisinin çıkmasının kendilerini onurlandırdığını ifade ederek, birinci olan Zeynep Koran'ı bir kez daha tebrik etti.

Başkan Işık, Kütahya'daki tesislerin Türkiye'de yerinde ayağa kaldırılan ikinci tesis olduğunu hatırlatarak Selim Erduğan ve Koran ailesine Zeynep'in yetişmesinde verdikleri emek için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı