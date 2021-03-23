Başkan Işık: "Kütahya vakıf eseri zengini"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Işık: "Kütahya vakıf eseri zengini"

23.03.2021 14:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:29
Başkan Işık:

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette vakıflara ait taşınmazların imarla ilgili konuları görüşüldü.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak Şube Müdürü Erhan Üstündağ ve şehir planlayıcısı Gülseren Üstündağ, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, vakıflara ait taşınmazların imarla ilgili değerlendirmeleri yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya'da bir çok vakıf eseri olduğunu ifade etti.

Vakıf eserlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına belediye olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yaptıklarını belirten Başkan Işık, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmaların süreceğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Işık: "Kütahya vakıf eseri zengini" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:31:40. #1.16#
title