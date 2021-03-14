Başkan Işık, "Kütahya'mızın en büyük talebi bir stat"

Belediye Kütahyaspor, Belediye Başkanı Alim Işık'ın önderliğinde ve liderliğinde 2.Lig yolunda şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, Dumlupınar Stadı'nın yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.

Belediye Kütahyaspor, Belediye Başkanı Alim Işık'ın önderliğinde ve liderliğinde 2.Lig yolunda şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, Dumlupınar Stadı'nın yetersizliği bir kez daha gündeme geldi.

Taraftarların maçlarda söylediği "Biz stad istiyoruz" sloganı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na iletildi.

Hafta sonu Kütahya'ya biz dizi incelemeler ve açılışlar için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu açılış törenine katıldı.

Törene katılan ve bir konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, stadyum konusunu yeniden gündeme getirerek, Bakan Kasapoğlu'na konuyu iletti. Başkan Işık, "Kütahya'mızın en büyük talebi bir stat ihtiyacımız. Sadece taraftarlarımızın bir sloganı ile size bunu ifade etmek isterim. Taraftarlarımız 'Biz stad istiyoruz' temposu ile stadyumu talep ediyorlar. Bunu takdirinize sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı