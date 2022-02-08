Başkan Işık, Katı Atık Toplama ve Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti - Haberler
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Başkan Işık, Katı Atık Toplama ve Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Işık, Katı Atık Toplama ve Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Genç Girişim Katı Atık Toplama Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Genç Girişim Katı Atık Toplama Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti.

Genç Girişim Katı Atık Toplama Tesisini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, firma yetkililerinden yapılan iş hakkında bilgi aldı.

Çalışanlara ve firma yetkililerine işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, yapılan işin önemli olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Alim Işık, Kütahya, Yerel, Haber

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