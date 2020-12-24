Başkan Işık: "Kanal Kütahya projesinin imar düzenlemesi yapıldı"
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Başkan Işık: "Kanal Kütahya projesinin imar düzenlemesi yapıldı"

24.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:51
Başkan Işık:

Siner Mahallesi'nin gerek tarım gerekse hayvancılık açısından bereketli bir mahalle olduğunu söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarı ve çalışma heyetine teşekkür etti.

Siner Mahallesi'nin gerek tarım gerekse hayvancılık açısından bereketli bir mahalle olduğunu söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarı ve çalışma heyetine teşekkür etti.

Başkan Işık "En büyük hayalimiz Kanal Kütahya projesi. Projenin imar düzenlemesi ve yasal her türlü alt yapısı yapıldı. 2021 yılından itibaren yapım süreci başlayacak. Bazı caddelerimizde perde duvar ihtiyacı vardı. Bunları yaptık. Bozulan sokaklar ve ana giriş yolumuz tamamen asfaltlandı. Bir adet ilave çocuk parkı yaptık mahallemize. 3 noktaya merkezi ses sistemi takıldı. Alt geçit imar düzenlemesi yapıldı ve 2021 yılında yapımına başlayacağız. Doğalgaz olmayan sokaklarda doğalgaz çalışması yapıldı ve doğalgaz alındı. Alt yapı ve üst yapı tamirleri gerçekleştirildi" dedi.

2021 yılı çalışma programı çerçevesinde ise yapılacak hizmetleri anlatan Belediye Başkanı Işık "Devlet demir yolları altından geçen kanalizasyon hattının yenilenmesi talebi var. Paket arıtma tesisi, OSB yolu kavşağa alt geçit, halı saha, muhtarlık ve imam lojmanın bakım ve onarımı gibi talepleri var mahalle muhtarımız Kadir Mandal'ın. Şehrimizi ve mahallemizi en üst noktaya taşıyacak Kanal Kütahya Projesi ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Siner Mahallemizde yaptığımız ankette ise yüzde 65'i belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ettiler. Geriye kalan vatandaşlarımızı da memnun etmek için çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Kadir Mandal ise yapılan ziyaretten dolayı Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti. Mandal "Yapılan ziyaretle bizleri onurlandırmışlardır. 2020 yılında kaliteli hizmet aldık. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. 2021 taleplerimizi de başkanımıza verdik. Başkanım ve yönetimi göreve geldiğinden beri muhtarlara en çok sahip çıkan ve muhtarlara mesai arkadaşı gibi gören Başkanımız Alim Işık ve ekinine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Kanal Kütahya projesinin imar düzenlemesi yapıldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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