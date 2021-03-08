Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"
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Başkan Işık: "Kadınlar, en önemli değerlerimiz"

08.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:33
Başkan Işık:

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Dünya Kadınlar Günü kutlama programında, Belediye Başkanı Alim Işık kadın çalışanlarla makamında bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Dünya Kadınlar Günü kutlama programında, Belediye Başkanı Alim Işık kadın çalışanlarla makamında bir araya geldi. Başkan Işık, kadın çalışanlara ay yıldızlı kolye hediye etti.

Kadınların Türk-İslam kültüründe ayrı bir yeri olduğunu hatırlatan Başkan Işık, "Kütahya Belediyesi'nin çok kıymetli kadın çalışanları ve değerli mesai arkadaşlarım. Böyle bir günde, sizlerle bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kadınlarımız, günlük hayatta belki çok fazla kendisine değer verilmediğini düşünebilir. Kadınlarımızın değeri için, kadın varsa erkek var diyebiliriz. Kadın olmadan anne olunmuyor. Anne olmadan çocuk olmuyor. Çocuk olmadan da yuva olmuyor. Türk İslam kültürünün en önemli değerlerinden birisi aile. Aileyi de hepimizin bildiği gibi az bireyden oluşan, birbiri ile bağlantılı insanlar kümesi olarak tanımlıyoruz. Sadece eşler ailenin direkleri ama, aile değil. Çocuk olur ise aile başlıyor. Çocuk olması için önce anne olması lazım. Anne olması içinde kadın olması gerekiyor. Değeriniz çok farklı. İş hayatında, ailede, toplumun her kesiminde kadınlarımızın ne kadar aktif görev aldığını görürsek, erkekler olarak bizlerde hem yükümüzün azaldığının, hem de kadınımızın öne çıktığının farkına varıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum. Gününüz kutlu olsun. Kütahya Belediyesi sadece kadının değil, tüm çalışanlarının verdiği hizmetten yararlanan, vatandaşlarımızın hepsinin eşit ve birinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiği bir kurumdur. Hizmet kalitemizi daha çok artıracağız. Ekip ruhu ile çalışarak, belediyemiz hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesinden dolayı verdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Kadınlar, en önemli değerlerimiz'
Başkan Işık: 'Kadınlar, en önemli değerlerimiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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