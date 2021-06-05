"Başkan Işık: "Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hisar Kalesi ve Döner Gazinoda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hisar Kalesi ve Döner Gazinoda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Kalesi (Hisar) ve çevresinde devam eden çalışmalar ve Döner Gazino'da yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Işık, Kütahya'nın önemli bir değeri olan Kütahya Kalesi'nin hak ettiği değeri görmesi, turizme kazandırılması ve etkin bir şekilde kullanıma açılması adına, başta ışıklandırma olmak üzere diğer düzenlemelerin kale ve çevresinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı