"Başkan Işık: "Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Başkan Işık: "Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak"

'Başkan Işık: 'Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hisar Kalesi ve Döner Gazinoda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hisar Kalesi ve Döner Gazinoda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Kütahya Kalesi (Hisar) ve çevresinde devam eden çalışmalar ve Döner Gazino'da yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.

Başkan Işık, Kütahya'nın önemli bir değeri olan Kütahya Kalesi'nin hak ettiği değeri görmesi, turizme kazandırılması ve etkin bir şekilde kullanıma açılması adına, başta ışıklandırma olmak üzere diğer düzenlemelerin kale ve çevresinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

'Başkan Işık: 'Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Hasan Polatkan
Magazin Alişan Beren Saat Şevval Sam İrem Derici
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Başkan Işık: "Hisar etkin bir şekilde kullanıma açılacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 11:53:39. #1.16#

title