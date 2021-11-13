Başkan Işık: "Hedefimiz daha temiz bir Kütahya"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu arasında atıkların kompost olarak dönüştürülmesine ilişkin protokol imzalandı. Belediye Başkanı Alim Işık, imzalanan protokolün daha temiz bir Kütahya'nın başlangıcı olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu projenin paydaşı olmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Işık, "Bu projeyi şehrimize kazandıran Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Lisesi yöneticilerin ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Kütahya, daha temiz bir Kütahya, daha yeşil bir Kütahya ve Türkiye için bir başlangıç olacaktır. Şehrimizdeki atıklar kompost haline getirilip değerlendirilecek. Bu amaçla protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş ise, okula Özel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından kompost makinesi kazandırıldığını ifade ederek, "Burada bir atık ihtiyacımız oldu. Belediyemizle iletişime geçerek atık talep ettik. Bu atıkları kompostla dönüştürerek öğrencilerimiz çevre bilinci kazanacak. Bitkisel atıkların çöp olmadığı bilincini kazanacaklar. Bunlardan torf üreterek tarım alanında kullanacağız. Desteklerinden dolayı Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

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