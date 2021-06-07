Başkan Işık: "Hedefimiz daha temiz bir çevre"
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Başkan Işık: "Hedefimiz daha temiz bir çevre"

Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetiminin Dünya Çevre Günü nedeniyle Frig Vadisi'nde düzenlediği doğa yürüyüşü ve çöp toplama kampanyası etkinliğine katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi ve Merkez İlçe Yönetiminin Dünya Çevre Günü nedeniyle Frig Vadisi'nde düzenlediği doğa yürüyüşü ve çöp toplama kampanyası etkinliğine katıldı.

Dünya Çevre Günü nedeniyle MHP İl Yönetimi ve Merkez İlçe Başkanlığı Frig Vadisi'nde doğa yürüyüşü organizasyonu gerçekleştirdi. Yapılan doğa yürüyüşü ve çöp toplama kampanyasına, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Frig Vadisi'nde yapılan yürüyüşün ardından, katılımcılar çevreye atılmış çöpleri toplayarak örnek davranış sergilediler. Program sonunda kısa açıklama yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, temiz bir çevre ve temiz bir Kütahya için Kütahyalıları kampanyaya katılmaya davet etti.

Başkan Işık, "Dünya Çevre Günü nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığımızın organize ettiği, Kütahya'mızın önemli turizm yerlerinden birisi olan Frig Vadisi'ndeki çöp toplama ve çevre temizleme kampanyasına biz de katıldık. İl başkanımıza, sayın vekilimize ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir Kütahya için, tüm hemşerilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise, "Dünya Çevre Günü nedeniyle merkez ilçe ve il başkanlığımız tarafından düzenlenen bu organizasyona belediye başkanımızla beraber katıldık. Çevre ile ilgili birçok şey söylenebilir ama, tek bir şey söylemek istiyorum. Eğer çevreye bakmaz, çevreyi korumaz ve çevreyi temiz tutmaz isek, çevre bizden intikamını alır" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'
Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'
Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'
Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'
Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'
Başkan Işık: 'Hedefimiz daha temiz bir çevre'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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