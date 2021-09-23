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Başkan Işık: "Halka hizmet nasip işi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Işık:

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, muhtarlarla bir araya geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Işık, toplantıda bugüne kadar yapılan hizmetlerden söz ederken, kalan süre içinde de hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Muhtarlarla Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen Başkan Alim Işık, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Millete hizmet etmenin ne kadar onurlu bir görev olduğunun altını çizen Işık, "Bu işte ne kadar çok çalışırsanız çalışın bir çok insanı da memnun edemeyeceğimizi de birlikte öğreniyoruz" dedi.

Mahallelerde yapılan çalışmaları değerlendiren ve anlatan Başkan Işık, "Milletin emanetine sahip çıkıp, günü geldiğinde hepimiz yüzümüzün akı ile elimizi vicdanımıza koyduğumuzda kendimizi rahatsız etmeden bu işten ayrılabilmek önemlidir. Yaklaşık 30 aylık süreyi geride bırakıyoruz. Birlikte bu süre içinde yaptığımız çalışmalarımız mahallelerimize ve Kütahya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Işık, konuşmasında göreve geldiklerinde bazı mahallelerdeki eksiklerin yıllardır tamamlanmayı bekleyen hizmetler olduğunu ifade etti. Bu hizmetleri yapmanın nasip işi olduğunu belirten Başkan Işık, göreve geldiklerinde gerçekleştirdikleri mahalle ziyaretlerinde, mahalle muhtarlarından aldıkları talepleri önceliklere göre sıraladıklarını ve icraatına en kısa sürede başladıklarını söyledi. Birçok mahallenin yıllardır çözülmeyen sorunlarını yerinde çözüm anlayışı ile çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Işık, görev yapan tüm muhtarlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Halka hizmet nasip işi

Başkan Işık: Halka hizmet nasip işi

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