Başkan Işık, gençlerle buluştu
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Başkan Işık, gençlerle buluştu

Başkan Işık, gençlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önündeki yeşil alanda dinlenen gençlerle sohbet etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önündeki yeşil alanda dinlenen gençlerle sohbet etti. Gençlerin ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Işık, şehrin farklı noktalarına yapılacak olan sosyal alanlar hakkında da bilgiler verdi.

Makam odasında yeşil alan üzerinde dinlenen gençleri izleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlerle beraber olmak adına, aşağıya inerek gençlerle buluştu. Başkan Işık, yeşil alanda vakit geçiren gençlerin ve vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteklerini kırmayarak tek tek gençlerle fotoğraf çektirdi.

Erasmus programı kapsamında, birçok farklı ülkeden Kütahya'ya gelerek öğrenim gören üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Başkan Işık, gençlerin Kütahya Belediyesinden bir isteklerinin olup olmadığı sordu. Başkan Işık, Açık Kapı Belediyecilik projesi ile her zaman kendilerini misafir edebileceklerini, taleplerini dinleyebileceklerini gençlere hatırlattı.

Küçük çocuklara oyuncak hediye eden Başkan Işık, gelen talepleri dinledi. Şehrin farklı noktalarında yapılacak olan sosyal alanlar, dinlenme ve eğlence alanları projeleri hakkında da bilgiler verdi. Kaykay ve paten kayan gençlerle kısa süre sohbet eden Başkan Işık, kaykaycı gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KÜTAHYA

Başkan Işık, gençlerle buluştu
Başkan Işık, gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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