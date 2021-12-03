Başkan Işık: "Erişilebilirlik belgesini alan ilk belediyeyiz"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Işık, tüm engelli vatandaşların engelsiz bir Kütahya'da yaşayabilmeleri adına çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Engellerin ortadan kalkması ve toplumda farkındalık oluşturmak için engellilerin yılın sadece bir günü hatırlanmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak yaya kaldırımlarında kılavuz çizgileri, 287 halk otobüsünün erişilebilir hale getirilmesi, 326 parkın tamamının engelliler için erişilebilir hale getirildiğini söyledi.

Engellilerin, toplumumuzun ayrılamaz bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Başkan Işık, Kütahya Belediye hizmet binasının engelli vatandaşlar için yeniden dizayn edildiğini ve Kütahya Belediyesinin, Kütahya'daki belediyeler arasında erişilebilirlik belgesini alan ilk belediye olduğunu hatırlattı.

Göreve geldiklerinde kurulan engelli birimi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA