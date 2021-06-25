Başkan Işık: "En kaliteli hizmeti sunuyoruz"

Hava şartlarının asfalt serim işine uygun hale gelmesi ile birlikte tüm mahallelerde başlatılan asfalt serimi devam ediyor.

Hava şartlarının asfalt serim işine uygun hale gelmesi ile birlikte tüm mahallelerde başlatılan asfalt serimi devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, asfalt serimi yapılan Ali Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Ağır kış şartlarında bozulan asfaltların bakım, onarım ve yeniden yapılması planlanan program dahilinde tüm mahallelerde devam ediyor. VatandaşlarıN daha kaliteli yol şartlarında yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla başlatılan asfalt serim işleri Ali Paşa Mahallesi Mazlum ve Nizam Sokak ile Fatih Mahallesi Ayşe Kadın Sokakta devam ediyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sabah saatlerinde Ali Paşa Mahallesi'nde devam eden asfalt serim işini yerinde inceledi. Asfalt ekipleri ile kısa süre sohbet eden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Işık, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. Kütahya ve Kütahyalı vatandaşlar için en kaliteli hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Işık, yapılan asfalt seriminin hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı