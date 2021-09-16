Başkan Işık, emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Haberler
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Başkan Işık, emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Işık, emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Kütahya'da, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Başkanlığı tarafından koordine edilen toplantıya katılan Belediye Başkanı Alim Işık, emlak sektörünün içinde bulunduğu durumun değerlendirildiğini ifade etti.

Kütahya'da, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Başkanlığı tarafından koordine edilen toplantıya katılan Belediye Başkanı Alim Işık, emlak sektörünün içinde bulunduğu durumun değerlendirildiğini ifade etti.

Işık, sektörün önemli bir sektör olduğunu ifade ederek, toplantıda elde edilen veriler ve bilgiler ışığında şehir planlamasında değişikliklerin yapılabileceğini belirtti.

Başkan Işık, "Şehrimizin önemli gündem maddelerinden birisi olan emlak sektörünün içinde bulunduğu durum, gelecekte şehrimiz adına yapılabilecek yeni yatırımlar, kiralık ve satılık olmak üzere emlak sektöründeki durum değerlendirmesi konusunda TÜGEM İl Başkanlığımız koordinasyonu ile bir toplantı yaptık. İl başkanımız Kenan Uzman ve yönetim kurulu üyelerine bizleri davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizde yıllarca bu sektörden ekmek yiyen, bu işin gerçekten içinde emek veren değerli hemşerilerimiz burada. Bu toplantıdan aldığımız bilgiler ve veriler doğrultusunda şehrimizin yeni planlamasında, değişiklik ve düzenleme yapmamız gerekecek. Emlak sektöründe şehrimizin yaşanabilir bir kent olması açısından yeni dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu şehir kim ne derse desin, ülkemizin en kıymetli şehirlerinden birisi. Bölgenin en güvenli ve en merkezi konumunda olan şehri. Elindeki potansiyeli daha iyi değerlendirecek yeni alternatifleri değerlendirmek zorunda" dedi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İl Başkanı Kenan Uzman, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a toplantıya katılımından ve paylaştığı bilgilerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Başkan Işık, emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Başkan Işık, emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

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Haber: Başkan Işık, emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Haberler
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