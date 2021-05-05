Başkan Işık: "Belediye hizmetleri aksamadan sürüyor"
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Başkan Işık: "Belediye hizmetleri aksamadan sürüyor"

Başkan Işık: 'Belediye hizmetleri aksamadan sürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, tam kapanma döneminde belediyenin tüm birimlerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, tam kapanma döneminde belediyenin tüm birimlerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alim Işık, "Bilindiği gibi ülkemiz şu anda Covid-19 süreci nedeniyle tam kapanma dönemine girmiştir. Devletimizin tüm birimleri vatandaşımızın hizmetindedir. Kütahya Belediyesi olarak bu kapanma sürecinde tüm birimlerimiz faaliyetlerini sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın endişeye kapılmasına gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir. Sokaktaki hayvanımızdan, çöplerin toplanmasına, patlayan su hattının tamirini kadar tüm ekiplerimiz nöbet usulü ile çalışmalarını sürdüreceklerdir. Özellikle ulaşımda minimum sayı ile vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Belediyemizin tüm hizmet müdürlükleri hizmetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Belediyenin çalışmaları ile ilgili her hangi bir endişeye yer yoktur. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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