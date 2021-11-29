Başkan Işık'a bir ödül daha

ŞANLIURFA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Mesleğinde En İyiler" ödülüne layık görüldü. Merkezi Ankara'da bulunan Şanlıurfa Platformu tarafından, geleneksel olarak düzenlenen "Mesleğinde En İyiler" ödül töreninin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirildi. Törende, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a "Mesleğinde En İyiler" ödülü verildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı, "Artık geleneksel hale gelen ödül törenimizde mesleğinde fark oluşturanları, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına katkıda bulunan değerleri ödüllendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Törende Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ta ödüle layık görüldü. Başkan Işık adına ödülü Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci aldı.

Başkan Işık, aldığı 'Mesleğinde En İyiler' ödülü ile ilgili yaptığı açıklamada ödülü Kütahya adına almanın onurunu ve haklı gururunu yaşadığını ifade etti. Başkan Işık, "Bizleri bu güzel ödüle layık gören ilgililere teşekkür ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

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