Başkan Işık: "2 yılda bin 300 yeni iş yeri ruhsatı verdik"
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Başkan Işık: "2 yılda bin 300 yeni iş yeri ruhsatı verdik"

24.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:44
Başkan Işık: '2 yılda bin 300 yeni iş yeri ruhsatı verdik'

Kütahya'da göreve geldikleri günden itibaren bin 300'e yakın iş yeri açılış ruhsatı verdiklerini söyledi.

Kütahya'da göreve geldikleri günden itibaren bin 300'e yakın iş yeri açılış ruhsatı verdiklerini söyledi. Başkan Işık, "Gençlerimizin kendi şehirlerinde iş yeri sahibi olmaları, iş yeri açılış programlarına bizleri davet etmeleri, bu şehrin belediye başkanı olarak beni çok mutlu eden konulardan birisi. Bu şehrin kaderini gençlerimiz değiştirecek. Bugüne kadar gençlerimize güvenememişiz, cesaretlendirmemişiz. Gençlerimizde çözümü başka illere gitmekte bulmuşlar. Bu şehir son 20 yıldır maalesef son bir iki yıla kadar gençlerini hep başka illere kaptıran, göçle onları başka illere gönderen bir ildi. İki yıldır artık gençlerimiz kendi şehrimizde, kendi iş yerlerini açmaya başladılar. 31 Mart'ta 2 yılımızı dolduracağız. Göreve geldiğimizden bugüne yaklaşık bin 300'e yakın iş yeri açılış ruhsatı verdik" diye konuştu.

Başkan Işık, geçmiş dönemde iş yeri ruhsatlarının uzun süreler sonucunda verildiğini, ancak şimdi bu sürenin iki, üç içinde ruhsatların verildiğini belirtti. Başkan Işık, "Bu genç girişimci kızımız belediyemize ait iş yerini kiralamaya geldiğinde tereddüt ediyordu. Kızımıza sen burayı al, sen almazsan başka birileri gelip alır. Biz istiyoruz ki kendi şehrimizin gençleri olsun. Biraz cesaretlendirdik, tamam dedi ve aldı. Kendisine ve ona destek olan aile bireylerine teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonra bu tür iş yerlerinin sayısını artıracağız. Tüm gençlerimize sesleniyorum. Kütahya Belediyesinde iş yeri açılış ruhsatı verildiğinin canlı örneği Nida hanımdır. İki, üç günlük çalışma sonucunda işletmecimiz ruhsatını aldı. İş yeri açma ruhsatları en geç iki, üç günde hazırlanıp veriliyor. Geçmiş zamanlarda olduğu gibi haftalarca, aylarca beklemek yok. Torpil yok, rüşvet yok" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Işık: '2 yılda bin 300 yeni iş yeri ruhsatı verdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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