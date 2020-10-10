Başkan İsa Yüksel güven tazeledi
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Başkan İsa Yüksel güven tazeledi

10.10.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:01
Başkan İsa Yüksel güven tazeledi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İsa Yüksel güven tazeledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde AK Parti 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan İsa Yüksel güven tazeledi.

Kongre, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleştirildi.

Kongreye, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, çevre ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Kongre'de açılış konuşmasını AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan İsa Yüksel ve ekibi görevlerine seçildi.

Başkan İsa Yüksel'in yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor, Yasin Sarıçiçek, Hasan Ergeç, Adil Keskin, Şule Kibar, Murat Yıldırım, Yafes Sade, Fatih Yücel, Büşra Kışan, Murat Yeşiltaş, Cemal Yeşildaş, Emrah Şen, Leyla Berin Özkurt, Taha Seri, Murat Ergin, Erdem Aydın, Hülya Doğdu, Muhammet Artcı, Muhammet Özkan, Murat Bölükbaş, Asiye Acar Özcan, Burak Cengiz, Aşkın Kancan, Özgür Tırınk, Nurefşan Doğruca Mollaoğlu, Murat Kılıç, Ayhan Özcan, Yetkin Ağır, Meryem Nur Seferge, Yasin Dursun. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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