Başkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandı FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu, hakkında İsviçre'de soruşturma açılan başkan Gianni Infantino'nun suçsuz olduğuna hükmetti.

FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu, hakkında İsviçre'de soruşturma açılan başkan Gianni Infantino'nun suçsuz olduğuna hükmetti.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, araştırma komisyonu başkanının mayıs ayında çıkan iddialar üzerine başlattığı soruşturma neticesinde, Infantino'nun FIFA Etik Yönetmeliği'ndeki herhangi bir maddeyi ihlal etmediği sonucuna varıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra, 21 Haziran'da da Infantino'ya yönelik şikayette bulunulduğu belirtildi.

İsviçre Başsavcısı Michael Lauber ile buluştuğu iddia edilen Infantino'ya yöneltilen suçlamalar arasında, masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmenin de bulunduğu paylaşıldı.

Infantino ile Başsavcı Lauber arasındaki ilişkiyi incelemek için İsviçre'de soruşturma başlatılmıştı.

Temmuz ayında istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA