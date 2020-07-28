Başkan İnce servisçi esnafına destek istedi
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Başkan İnce servisçi esnafına destek istedi

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, servisçi esnafının mağdur olduğunu söyleyerek, Milli Eğitim Bakanlığından çözüm beklediklerini bildirdi.

Başkan İnce servisçi esnafına destek istedi
28.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:59

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, servisçi esnafının mağdur olduğunu söyleyerek, Milli Eğitim Bakanlığından çözüm beklediklerini bildirdi.

İnce, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde büyük zorluklar içerisinde evine ekmek götürmeye çalışan taşımalı eğitim servisleri tüm servisçi esnafların fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür edip, "Özellikle 13 Mart'tan sonra taşımalı eğitimin durdurulması ile birlikte esnaflarımızın içeridekileri hak edişlerinin milli eğitim Bakanlığınca Ödenmediği özellikle 180 gün üzerinde ihaleler yapılarak esnafımızın milli eğitim Bakanlığından alacağı paraya göre düzenini sağladığını düşünüldüğünde Pandemi sürecinden sonra taşımalı servis yapan esnaflarımızın büyük bir mağduriyet içerisinde olduğu ne banka borçlarına ödediğini ne evine ekmek götürebilmesine çocuğunun ihtiyacını karşılaması noktasında taşımalı servis esnaflarımız Türkiye'deki en büyük mağduriyeti yaşayan esnaflar arasındadır. Bu noktada milli eğitim yetkililerine bürokrasiyi göreve davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız yaptığı açıklamada biz Pandemi sonrasında gerek okullardaki ve illerdeki maddi ve manevi her türlü sorunu çözeceğini söylemiştir. Bu noktada en büyük sorunu yaşayan servisçi esnafımızdır. Okullar kapandıktan sonra öğretmenler maaşını alıyorsa,idareciler maaşını alıyorsa, okul tatil oldu diye herkes maaşını aldı ama taşımalı servisçi esnaflarımız Milli eğitim Bakanlığımız dan destek alamadı. Bizim talebimiz şuydu Pandemi olacağını kimse bilemezdi. Bu noktada bir kez mücbir sebep sayılarak esnaflarımızın 15 Mart'tan sonra hak edişlerinin bir defaya mahsus ödenerek esnaflarımızın evine ekmek götürebilmesi için destek olunması gerektiğini bunu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan rica ediyoruz" dedi.

Büyük sorunlar içerisinde mücadele verdiklerine dikkat çeken Başkan İnce, "Biz Milli Eğitim Bakanlığımızdan destek beklerken bize köstek oldular. Pandemi sürecinden sonra bütün maliyetlerimiz iki katına çıkması çıkmış iken Milli Eğitim Bakanlığı taşımalı servis ihalesini yapan servis araçlarımızda ücretlerin yükseltilmesini beklerken yaklaşık yüzde 20 düşüş yapılmıştır. 16+ 1 20 +1 olan araçların taşıma fiyatı aynıdır burada 20 + 1 araç alan servis araçlarımız araç maliyeti 300 bin TL iken 16 + 1 servis aracı alan esnafımızın maliyeti 250 bin liradır. Bu noktada ikisinin de eşit olarak Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilip taşımalı eğitim yapan servislerin ortalama kaç sayısı hesaplanarak yüzde 20 düşüş yapılması,servisçi esnaflarımızın değil mazotu şoför yövmiyesini dahi kurtaramaz aracına lastik dahi alamaz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve yetkililerden talebimiz taşımalı eğitim yapan servis araçlarımızın fiyatlarında yeniden düzenleme yaparak yaklaşık yüzde 40 artış yapılması gerektiğini özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü taşımalı servis yapan esnaf arkadaşlarımız hepsi asfalt yolda mücadele vermemektedir. Toprak yolda taş yolda da hizmet vermektedir. Ona göre lastiği yıpranmaktadır. Bu noktada esnaflarımız büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığımız bu noktada servisçi esnafımızı görmemezlikten gelmiştir. Buradan Milli Eğitim Bakanımıza bu haklı sesimize kulak vereceğine ve bizim yanımızda olacağına esnafın sorununu çözeceğini inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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