Başkan İnal, tütün üreticilerine çare olacak
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Başkan İnal, tütün üreticilerine çare olacak

35 bin dekarlık ekim alanı ile Aydın'ın en çok tütün üretimi yapılan Karacasu'da, uzun yıllar tütün eksperliği görevi yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, tütün üreticilerini ziyaret etti.

Başkan İnal, tütün üreticilerine çare olacak
20.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:23

35 bin dekarlık ekim alanı ile Aydın'ın en çok tütün üretimi yapılan Karacasu'da, uzun yıllar tütün eksperliği görevi yapan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, tütün üreticilerini ziyaret etti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bin 250 ailenin geçim kaynağı olan tütünün toplama işlemlerinde sona gelindi. 35 bin dekar ekim alanı ile Aydın'ın en çok tütün üretimi yapılan bölgede sezon sonunun ardından üreticileri ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, hem üreticilerin sıkıntılarını dinledi, hem de toplanan tütünleri inceledi. Karacasu'nun 35 bin dekarlık ekim alanı ile tütün üretiminde Aydın'ın ilk sırasında yer aldığını hatırlatan Başkan İnal; "Üreticilerimiz, çocukları gibi baktıkları ürünleri için bir yıl boyunca verdikleri uğraşların ardından sezonun sonuna yaklaşırken emeklerini ekmeğe dönüştürmek için gecelerini gündüze katıp mücadelelerini sürdürdüler" dedi. Karacasu'da uzun yıllar tütün eksperliği görevinde bulunan Başkan İnal, toplanan ürünlerin bereketli olmasını diledi.

"En kaliteli tütün ilçemizde"

Belediye Başkanlığının yanı sıra eski mesleği olan Tütün Eksperliği sebebiyle de tütünde yaşanan sorunların farkında olduğunu belirten Başkan İnal; "Tütün üreticilerinin sorunlarına çare olmaya devam edeceğiz. Tütün işi zahmetli bir iştir, tütün 4 evrede elle toplanır. Karacasu'da bin 250 ailenin geçim kaynağı tütünlerin tarladan toplama işlemleri bitti. Dört el kırım ile toplanan tütünler alttan kırılarak dip, ana, uçaltı kırımı ve uç kırımı olarak tepeden başlayıp gerçekleşir. Komple sıyırarak bi kerede kırılmaz. Tütünü yukarıdan kırarak sıyırmadan toplamak gerekir. Şirin ilçemizin hamuru, çamuru, demiri, derisi ne kadar meşhursa, tütünümüz de o kadar meşhurdur. En kaliteli tütün ilçemizde yetiştirilmektedir. Üreticilerimize bereketli olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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