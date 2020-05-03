Başkan İmamoğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret
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Başkan İmamoğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret

Başkan İmamoğlu'ndan Beylikdüzü'ne ziyaret
03.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nü ziyaret etti. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede son aşamalarına gelinen Cemevi ve Yaşam Bahçesi ile yapımı tamamlanan "Yuvamız İstanbul" kreşini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekilleri Turan Aydoğan ve Özgür Karabat ile birlikte Beylikdüzü'nü ziyaret etti. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte ilçede son aşamalarına gelinen Cemevi ve Yaşam Bahçesi ile yapımı tamamlanan "Yuvamız İstanbul" kreşini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Benim adıma en önemli proje kreş projesidir" diyerek tanımladığı "150 Mahalleye 150 Kreş" sloganıyla başlatılan, "Yuvamız İstanbul" projesi için İmamoğlu "Şu kreş meselesi, bu şehrin ve bu ülkenin çocuklarının hayatını en fazla değiştirecek olan şey. Bu yatırım, ümit ediyorum ki, İstanbul'a ve ülkemize belki de en büyük katkıyı sunacak proje. Onun için tüm samimiyetimle ifade ediyorum, benim adıma en önemli proje" ifadelerini kullandı.

Cemevi inşaatında sona gelindi

Ziyaret sırasında Kavaklı Mahallesi'nde bulunan ve yapımında son aşamalara gelinen "Beylikdüzü Cemevi ve Kültür Evi"nde de incelemelerde bulunan İmamoğlu, proje için "İnanç tevazusunu taşıyan ama bütün eksiklerini de çözmüş makul bir alana yayılan, doğayla iç içe bir cemevi yansıması" dedi.

"Beylikdüzü'nde şu an kent estetiğine katkı veren, mimarisinin yanı sıra yönetim şekliyle de örnek olacağını iddia ettiğimiz bir cemevi inşa ettik" ifadelerini kullanan Çalık ise, "Bu alan sadece fiziksel yapısıyla değil eşitliği, adaleti, hoşgörüyü yaşatması açısından da önemli bir merkez olacak. Toplumdaki hiçbir rengi yok saymadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alevi-Bektaşi inancının değerlerinin mimari özelliklerinde yansıtıldığı proje, sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak bir yapıda hazırlandı. Projede ulaşılabilir bir kamusal mekan oluşturularak vatandaşların bir araya gelebileceği bir ortam seçeneği de sunuluyor.

"Yaşam Bahçesi"nin ilk hasadı Haziran'da

Başkan İmamoğlu ve Çalık ile beraberindeki heyet son olarak kısa sürede hayata geçecek Yaşam Vadisi 3. etaba teğet, "Yaşam Bahçesi"nde incelemelerde bulundu. Başkan Çalık, İmamoğlu'na 20 bin metrekare alanda oluşturulan, organik sebze ve meyve yetiştirilecek alan hakkında bilgi verdi. Haziran ayı sonlarında ilk hasadın yapılacağını belirten Çalık, "Hasat zamanında ekilen ürünler toplanarak Beylikdüzü'ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim edilecek" dedi. Gezi sonrasında Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları, nesil belediyecilik olarak tanımlayan Turan Aydoğan "Burada harika işler yapılıyor" dedi. Özgür Karabat ise, "Belediyelerimiz İstanbul'u güzelleştirmeye ve daha yaşanılır kılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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