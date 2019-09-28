Başkan İmamoğlu: "istanbul'un çocuklarını eşitleme sözümüzü tutuyoruz"

28.09.2019 14:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatleri arasında, "Bu şehrin çocukları eşit olacak" sözleri ile ilk sıralarda yer alan her mahalleye kreş sözünü tutuyor. İmamoğlu, ilk etapta, "150 mahalleye 150 Kreş" sloganıyla başlatılacak "Yuvamız İstanbul" projesini, Pendik'te yapılacak temel atma töreninden önce Ataşehir'deki Sheraton Otel'de tanıttı. İmamoğlu, toplantıda, bazı kurumların temsilcileri, vakıf-dernek yöneticileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu'na toplantıda eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. Toplantı öncesinde katılımcılara, inşa edilecek kreşlerle ilgili tanıtım filmi izletildi. Filmin ardından İmamoğlu, slaytlar eşliğinde tanıtım konuşmasını yaptı.

"İYİ YETİŞEN ÇOCUKLAR ÜLKEYİ İLERİ TAŞIR"

İmamoğlu, toplantının amacının, İstanbul'un çocuklarına verdikleri "eşitleme" sözünü tutmak adına başlattıkları seferberliği tanıtmak olarak vurguladı. İmamoğlu, "Bugün burada İBB'nin yeni bir hizmetini, belediye olarak yıllardır olarak ilgilenilmemiş bir alana ilişkin hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve projemizin başlangıcını sizlere anlatmak istiyorum. Anlatmak ve sizleri bu seferberliğe katılmaya davet etmek istiyorum" dedi. Dünyada ve Türkiye'de kentlerin, ülke geleceğini şekillendirecek insanları yetiştirdiğini belirten İmamoğlu, "Gelecekten bahsettiğimizde yeni nesilden bahsediyoruz demektir. Her millet yeni neslin temsilcilerine özen gösterebildiği sürece yükselebiliyor. Yeni nesil dediğimiz grubu çocuklarımız oluşturuyor. Özellikle de hayata yeni başlamış olanlar. Her konuda korunması, kollanması gereken, özenle yetiştirilmesi gereken göz bebeklerimiz, çocuklarımız, yavrularımız… Biz onlara ne kadar iyi koşullar hazırlarsak, onları ne kadar iyi yetiştirirsek, onlar da bu ülkeyi o kadar ileriye taşıyabilirler" diye konuştu.

"ASLİ SORUMLULUĞUMUZ ÇOCUKLARA ADİL FIRSATLAR YARATMAKTIR"

Türkiye ve İstanbul'daki çocuk nüfusuyla ilgili bilgileri paylaşan İmamoğlu, "Adil koşullarda yetişmek ve eğitim görmek; eşit, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilmek hayata gözlerini İstanbul'da açan çocuğun hakkı. Bu hak hem bir insanlık hakkı hem de anayasal hak. İstanbul'u yöneten her kademedeki siyasetçi ve kamu yöneticisi bu bilinçle ve sorumlulukla mesai yapmalıdır. Yol, köprü, metro inşaatı gibi alt yapı konulardaki sorumluluklarımızdan önce, bizlerin asli sorumluluğu çocuklarımıza adil fırsatlar yaratmaktır" şeklinde konuştu. İstanbul'da yaşayan 0-3 yaş arası çocukların, kreş ya da anaokulu eğitimi alma oranı yüzde 15'i geçmediğini kaydeden İmamoğlu, "3-5 yaş arasındaki çocuklarımızın, üçte ikiye yakın kısmı ise eğitim imkanlarından uzakta. Okullaşma oranında İstanbul'un ortalamasının önemli oranda altında olan ilçeler var. Bunlar Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli, Fatih, Esenler gibi ilçeler. Bu ilçeler aynı zamanda sosyoekonomik açıdan en dezavantajlı ailelerin yaşadığı ilçeler. Üstelik de 0 - 5 yaş çocuk nüfusunun da en fazla olduğu ilçeler. Örneğin İstanbul Esenyurt'ta okula gitmeyen 0- 5 yaş çocuk oranı, Türkiye'nin en dezavantajı 21 ilinde okula gitmeyen çocuk oranından bile daha yüksek" bilgilerini paylaştı.

"KADINLARIN DA HAYATI KOLAYLAŞACAK"

"Her çocuğun hayata eşit koşullarda başlama hakkı olduğu prensibinden hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak somut bir girişim için bugün yola çıkıyoruz" diyen İmamoğlu, "Bugün Yuvamız İstanbul adını verdiğimiz, ihtiyaç sahibi 0- 6 yaş çocuklarımızın eğitimine destek olacak çözümümüzün doğum günü olacak" şeklinde konuştu. İmamoğlu, erken çocukluk dönemine yönelik programların yalnızca çocukların gelişimleri için değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda sürdürülebilir kalkınması için de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. İmamoğlu, "Yapılan uluslararası araştırmalar bu döneme yapılan yatırımların kadın istihdamını kolaylaştırdığını ve artırdığını da ortaya koyuyor. Kreş veya gündüz bakımevi gibi imkanlarla sadece yeni annelerin istihdama geri dönüşünü değil, doğrudan bu alanda istihdam yaratarak da kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmuş olacağız. Yuvamız İstanbul Programı dahilinde hızlı olarak hayata geçirilecek olan 150 kreş ile 3000 yeni istihdam yaratmakla kalmayacağız, çalışma hayatına katılmak isteyen 15 binden fazla kadının da hayatını kolaylaştıracak bir imkan sağlayacağız" dedi.

"MUTLU ÇOCUKLAR OLMALARINI DESTEKLEYECEĞİZ"

23 Haziran İstanbul seçiminin ardından 2 hafta içerisinde İstanbul'un çocuklarına verdiğimiz sözü yerine getirmek için harekete geçtik" diyen İmamoğlu, konunun uzmanlarından ve akademisyenlerden destek aldıklarını belirtti. İmamoğlu, sürece katkı sunan tüm kurumların yöneticilerine ve ekiplerine teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, "Proje ile çocukların, kendine güvenen, katılımcı, sorumlu karar veren; gözlem yapan, soru soran ve deneyerek öğrenen; düşünce ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan; öğrenme isteği ve zevkine sahip; bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve kullanan; doğaya ve çevreye karşı duyarlı; evrensel ahlaki değerlere sahip; insan hak ve özgürlüklerine saygılı; insanlarla etkin ve etkili ilişki kuran ve her şeyden önce 'mutlu' çocuklar olmalarını destekleyeceğiz" dedi.

"YUVAMIZ İSTANBUL BİZİM İÇİN BİR İLK ADIM"

"Projede yer alacak öğretmenlerin 360 derece desteklenerek, donanımlarının en üst seviyeye ulaşması hedeflenecek" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Öğretmenlere eğitim başlamadan önce bu konular çerçevesinde 5+5, toplamda 10 günlük kapasite geliştirme eğitimleri verilecek. Bu çerçevede öğretmenlerin; erken çocukluk döneminde gelişim ve öğretmenin rolü, kaliteli ve erişilebilir erken çocukluk eğitiminin önemi, çocuk koruma ve toplumsal cinsiyet rolleri, erken çocukluk döneminde çift dillilik, sınıf yönetimi ve aile katılımının önemi konularında gelişmeleri sağlanacak. Yuvamız İstanbul bizim için ancak bir ilk adım. İstanbul'da değişim ailede başlayacak. Büyük çaplı bir değişim yaratabilmek aileleri çocuklarının gelişimlerini destekleyebilmeleri için aile eğitimleri ve ev ziyaretleri ile de destekleyeceğiz."

İstanbul'un çocuklarına verdiği 150 yuva yapma sözünün başlangıcınında olduklarını da vurgulayan İmamoğlu, "Nihai hedefimiz İstanbul'un her mahallesine bu fırsatı sağlamak olacak" dedi.

"ADINIZI, YARINI DEĞİŞTİREN KAHRAMANLAR LİSTESİNE YAZDIRIN"

İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz, bu projeyi İstanbul'un geleceğini değiştirebilecek, evlatlarımıza henüz dünyayı anlamaya başladıkları çağda yapabileceğimiz en iyi yatırım ve şehrimizin geleceğini değiştirebileceğimiz en önemli proje olarak görüyoruz. Bu projeye destek veren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine, AÇEV ve Bernard van Leer Uzmanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Her biri büyük bir gönüllülükle, sadece çocukların hak ettikleri eğitime erişebilmeleri için çalışmaktalar. Bize göre bu tam bir seferberlik. Sizleri bu seferberliğin ortakları, paydaşları ve kahramanları olmaya davet ediyorum. Gelin bu güzel şehrin güzel çocuklarına birlikte yardım edelim. Gelin bu ülkenin geleceğini birlikte kurtaralım. Gücünüz ne kadarına yetiyorsa, o kadarına destek verin. Gücünüz yetmiyorsa, birleşerek, bu köklü seferberliğe destek olun. Adınızı, yarını değiştiren kahramanlar listesine kaydedin. Sizlerin desteğiyle 150 Mahalleye 150 Kreş projemiz sadece bir başlangıç olsun. Şehrin 961 mahallesine hızla dokunabilecek seviyeye ulaşalım."

Kaynak: Bültenler