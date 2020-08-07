Başkan İmamoğlu: "Ayamama'yı tekrar eski ruhuna kavuşturacağız" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayamama Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmalarını yerinde görmek ve gelinen aşama hakkında basın mensuplarına bilgi vermek için Ataköy'deki çalışma alanına inceleme gezisi yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taştığında çok sayıda ilçede ciddi sorunlara sebep olan Ayamama Deresi'nin ıslahı ile ilgili çalışmaları yerinde görmek için Ataköy'deki çalışma sahasına inceleme gezisi yaptı. Başkan İmamoğlu'na, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile diğer İBB bürokratları eşlik etti.

İBB, derenin taşması ile yaşanan afetlerin bir daha gerçekleşmemesi için Marmara Denizi – Dünya Ticaret Merkezi arası, Dünya Ticaret Merkezi – TEM Otoyolu arası ve TEM Otoyolu üstü bölgeleri olmak üzere üç ayrı noktada ıslah çalışması yürütüyor.

Bu alanlardan biri olan Ataköy'deki Dünya Ticaret Merkezi – TEM Otoyolu arasında yürütülen çalışmalarla ilgili İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan sunum alan İmamoğlu, daha sonra da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

-AYAMAMA TARJİK OLAYLARLA HATIRLANIYOR-

Ayamama Deresi'nde yapılan ıslah çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu ifade eden İmamoğlu, "Ayamama Deresi aslında İstanbul için çok önemli bir alan. Hatta bir dönem; ne yazık ki trajik olayların yaşandığı, can kayıplarının olduğu bir dere. Su baskınlarının neticesinde hem araçların sular altında kaldığı hem araçlarının içinde kalan insanların can verdiği, trajik olayların yaşandığı bir alan. Ayamama Deresi'nin çevre kirliliğine yol açan atıksularının toplanarak bizim artıma tesisimize taşınması çok kıymetli. Ayrıca, Ayamama Deresi'nin İstanbul için çok kıymetli bir yaşam alanına dönüşmesi. Yani, meseleye iki yönlü bakıyoruz" diye konuştu.

-NEFES KORİDORLARI OLUŞTURMALIYIZ-

Ayamama Deresi ıslahı için 25 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde bir kesit çalışması yaptıkları bilgisini aktaran İmamoğlu, derenin uzunluğunun da 21 kilometre olduğunu söyledi. Islah çalışmasından ilçelerin olumlu yönde etkileneceğini belirten İmamoğlu şöyle devam etti:

"Derenin çevresinde, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece ilçelerimiz var. Yani, aslında yüzbinlerce insan içinde bir ulaşım aksı var. Nasıl? Yaya, bisikletli ya da bugünün bir takım çağdaş ulaşım araçlarıyla insanların hem nefes alabildikleri hem spor yapabildikleri hem de ulaşım akslarıyla buluşabildikleri bir sistemi burada var etmek istiyoruz. Örneğin, Marmaray, diğer metro hatlarımız, metrobüsle buluşmaktan bahsediyoruz. Yani, bu tür nefes koridorları oluşturduğumuz takdirde gerçekten İstanbul'un daha insani yaşama uygun sürece kavuşmasını sağlamış olacağız."

-DERE ISLAH ÇALIŞMALARI ÇOK KIYMETLİ-

İmamoğlu, Ayamama, Kurbağalıdere gibi diğer derelerde yapılan ıslah çalışmalarını çok değerli bulduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Eski bir İstanbullu Hemşerimiz bana, 'Çok eski değil 45 sene öncesindeki Ayamama'da balık tutuyorduk' dedi. Balık tutulan derken Marmara Denizi'nden de bahsetmiyoruz; Küçükçekmece, Sefaköy'ün alt kısmından bahsediyoruz. Aslında bu kadar doğal derinliğe sahip bir havza burası. Biz burada hem bu 21 kilometreyi hem akarsu hem de atık su pozisyonuna kavuşturmak hem de çevre de yüzbinlerce metrekarelik yeşil aksı İstanbul'a kazandırmak istiyoruz. Tam hızla devam ediyoruz. Hem İSKİ çalışacak hem Park Bahçeler Daire Başkanlığı'mızla müşterek çalışmalarımız devam edecek. Diğer kurumlarımızın da katkıları olacak."

-GÜN GÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM-

Ayamam Deresi'nden akan suyun Ataköy ve çevresinde kötü kokuya sebep olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Buranın düzene kavuşması, burayı da ferahlatacak. Buradaki arıtmayı bizim tesisimizdeki arkadaşlarım yürütüyorlar. Daha önce arıtılmış sular dere üzerinden denize aktarılıyordu. Artık, bin 600, 2 bin metrelik uzunluktaki hatla direkt denize ulaştıracağız, bu da kokunun giderilmesi adına önemli bir çalışma olacak. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de gün gün takipçisi olacağım. Burada aynı zamanda sosyal mekanlar oluşturulacak. Kamusal alanlar oluşturulacak. Spor temalı ve şehre katkı sunacak unsurlarla bu tür alanları destekleyerek, Ayamama'yı tekrar o eski ruhuna kavuşturacağız. 2021 Ayamama ve çevresi için çok kıymetli bir çalışma dönemi olacak. Buraya, İstanbul halkıyla bu çalışmayı paylaşmak için geldik" diye konuştu.

-2021'DE CİDDİ BİR ÖRNEĞİNİ GÖRECEĞİZ-

Bir gazetecinin, "2021'de proje bitmiş mi olacak" sorusu üzerine İmamoğlu, şu cevabı verdi:

"Mart ayında burada ilk etap bitecek. Birçok aşaması var. Mart'ta peyzaj uygulaması başlayacak. Dolayısıyla, 2021'de aslında ciddi bir örneğini göreceğiz. Burada başka bir husus, E5 geçişleri var. O E5 kısmında viyadük bölümündeki yaya geçişleri var. Arkadaşlarım buna çalışıyorlar. Çünkü, kesintisiz bir ulaşım aksı oluşturmak istiyoruz burada -ki orada tarihi köprüler var- biraz önce burada bile bir tarihi köprü kalıntısı var. Onu da koruma altına alıyor İSKİ. Yukarıdaki bir kısım tarihi alanların da hissedilebildiği bir peyzaj düzenine de çalışıyoruz. Onun için 2021, görmeye, hissetmeye hatta yaşamaya başlayacağımız yıl olarak tanımlıyoruz. Tabii kamulaştırma işlerimiz var. Özellikle E5 üstü bölümde. İBB Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar Bey, orada bazı kurumlarla kamulaştırma süreçlerini takip ediyor. Tabii ki uzlaşma, tabii ki hukuk neyi gerektiriyorsa o yapılacak. Ama bir yandan da bire bir oradaki diyaloğu güçlendirerek, çözümü oluşturma girişimlerinden mutlaka geri durulmayacak. Bazen kağıt üstünde iletişim uzayabiliyor. Bire bir iletişim işi hızlandırabiliyor. O da önemli bir husus onu da hatırlatmış olayım."

-BANA İSTANBUL'U SORUN-

İmamoğlu, bir gazetecinin Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı yönündeki iddiaları sorması üzerine, "Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun" yanıtını verdi.

BÜLENT KERİMOĞLU: "BAKIRKÖY HALKI ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İnceleme gezisinde Başkan İmamoğlu'na eşlik eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Sizin seçim vaatlerinizden biri olan Ayamam Deresi sorununu çözmek için burada olmanızdan dolayı sizlere ve İBB çalışanlarına Bakırköy halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Uzun yıllardır bekleyen bir sorunumuzdu. Biz defalarca halkımıza Ayamama Deresi'nin rehabilitasyonu ve etrafının regresyonu konusunda sözler vermiştik. Ama bütün olumsuzluklara ve pandemi sürecine rağmen bu sorunu çözmek için hızla çalışıyorsunuz. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum ve en kısa zamanda sizin ve halkımızın geniş katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

RAİF MERMUTLU: "ÇALIŞMALARIMIZ MART'TA BİTECEK"

İSKİ'nin Ayamama Deresi'nde yürütmüş olduğu çalışmalarla ilgili sunum yapan Genel Müdür Raif Mermutlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ayamam Deresi her yağışta taşmasıyla İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarından birisi. Buradaki sorunun çözümünü üç bölgede çalışarak çözmeye çalışıyoruz. Ana koldaki etap çalışma daha önce tamamlanmıştı. İkinci etap TEM Otoyolu ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki bölge. En sorunlu bölge burası. Her yağışta problem yaşanan bölge de burası aynı zamanda. Burası aynı zamanda İBB tarafından kamulaştırılmak için uğraşılıyor. Mahkeme tarafından da bazı değerler belirlenmiş. Bu değerler yatırılır veya bir anlaşma sağlanırsa bu bölge açılacak. Diğer çalışma alanımız da Marmara Denizi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki bölge. Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bu gölge arasında bin 200 metre uzunluğunda atıksu kolektörü döşeyeceğiz. Bu şekilde bölgeyi rahatlatmış olacağız. Çalışmalarımız Mart ayına kadar tamamlanmış olacak ve maliyeti 45 milyon TL'yi bulacak."

-AYAMAMA YAŞAM VADİSİ-

Islah edildiğinde, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerindeki sel riskini ortadan kaldıracak çalışma sonrasında bölge, Ayamama Yaşam Vadisi'ne dönüşecek. Ayamama Deresi ıslahının tamamlanmasının ardından yaşam vadisinin 2021 yaz başında hizmete açılması planlanıyor. Ana kolu 21 kilometre uzunluğa sahip Ayamama Deresi'nde geçmiş yıllarda 15.800 metrelik kısmın ıslahı tamamlandı. Geriye kalan 5.200 metrelik kısımda ise ıslah çalışması, atıksu kollektörü imalatları, kamulaştırma işlemleri ve imar uygulamaları devam ediyor.

Kaynak: Bültenler