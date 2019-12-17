Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki
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Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesini eleştirdi.

17.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:06
Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Belediye Başkanı 'in partilerinden istifa ederek 'ye geçmesini eleştirdi.

Bozkurt, yazılı açıklamasında, demokrasilerde seçimler marifeti ile elde edilen mevkilerin mesleki değil, görev mevkileri olduğunu belirtti.

İncesu ilçesinde yaşanan istifayla seçmen iradesinin yok sayıldığını savunan Bozkurt, "Bu görevi size seçmen tevdi eder. Seçmen istediği için ve seçmen iradesini o yönde ortaya koyduğu için o göreve gelirsiniz. Bu nedenle çok önemli ilkesel gerekçeler olmadan seçmenin tevdi ettiği görevleri kendinizce dizayn etme hakkınız yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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