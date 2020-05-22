Başkan İlhan'dan ramazan Bayramı mesajı
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Başkan İlhan'dan ramazan Bayramı mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan'dan ramazan Bayramı mesajı
22.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:49

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan, mesajında, "İslam Alemi ilk kez camileri cemaatsiz bir Ramazan geçirdi. İçimiz buruk olarak geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından şimdi de salgının gölgesinde bir bayrama yetişmekteyiz. Yaşanan salgın insanoğlunun çaresizliğinin göstergesi olmakla birlikte yegane kurtuluşun Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan geçtiğinin nedenli önemli olduğunu da bizlere hatırlatmıştır. Vatandaşlarımız salgın döneminde bu Ramazan ayında geçmiş ramazanlardan daha fazla ihtiyaç sahibi kimselere direk veya dolaylı yollardan ulaşarak dertlere ve sıkıntılara ortak olarak güzel duygular yaşamıştır. Bu yaşadığımız güzel duyguları hayatımızın her alanına yayabilmek temennisiyle tüm İslam Aleminin, ülkemizin ve Vanlı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık dolu günler diliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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