Başkan İlhan'dan 'kaçak geçiş' açıklaması
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Başkan İlhan'dan 'kaçak geçiş' açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İran üzerinden Türkiye'ye yapılan kaçak geçişlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Başkan İlhan'dan 'kaçak geçiş' açıklaması
19.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:00

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, İran üzerinden Türkiye'ye yapılan kaçak geçişlerle ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamalarda bulunan Özay İlhan, Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak daha önce de sınırlardan kaçak geçişlerin durdurulması konusunda açıklamaları olduğunu belirterek, "Ne yazık ki yine son günlerde sınırlarımızdan sürekli mülteci geçişi artarak devam etmektedir. Bu nedenle bir kez daha kaçak geçişlerin durdurulması için yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz. Sınırlarımızdan kaçak geçişler tüm hızıyla devam ediyor. Van'ın İran'a komşu ilçelerinde her gün onlarca insan yurda geçiş yapıyor. Sınır köylerinden gelen şikayetler had safhada, ya bu kaçak geçişlerin bir an önce önüne geçilsin ya da bu insanların geçişine müsaade edilecekse bu konuda gerekli adımlar atılsın. Hiç kimse mağdur edilmeden normal yollardan ülkemize girişlerine izin verilsin. Hala ilimizde, ülkemizde ve dünyada korona virüs salgının devam ettiği gerçeği ortadayken, insanların sınırlardan geçişi sağlık açısından da ciddi bir risk taşımaktadır. Tüm bu gerçekler çerçevesinde sınır giriş çıkışlarının kontrol altına alınması ve insan kaçakçılığını meslek edinmiş kişilerle ilgili gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Sınırdan geçişlerle ilgili talebimiz önemsensin. Bunun ihmale gelir bir tarafı yoktur. İşin hafife alınması, beraberinde ciddi sorunlar getirmeye adaydır. Kaçak yollarla geçişlerin durdurulmasını ve bu konuda kalıcı bir çözüm üretilmesini yetkililerden ivedilikle talep ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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