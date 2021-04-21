Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı
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Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı

Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye aşevinde hazırlanan iftar yemeklerini, karantinada bulunan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların evlerine bizzat götürerek teslim etti.

Samsun'un Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye aşevinde hazırlanan iftar yemeklerini, karantinada bulunan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların evlerine bizzat götürerek teslim etti.

Aşevinde önce yemeklerin hazırlanması ve paketlenmesinde personele yardım eden Başkan Kılıç, daha sonra ise aşevi yemek dağıtım aracının direksiyonuna geçerek sıcak yemeklerin hanelere ulaştırılmasını sağladı.

"Görev süremin en müstesna günlerinden biriydi"

Görev süresinin en güzel günlerinden birini yaşadığının altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Pandemi nedeniyle sıcacık toplu iftarlarımızı maalesef yapamıyoruz. Bizler de ekip arkadaşlarımızla bu süreci birlikte yaşayalım, yemeklerimizi belirlenen adreslere birer birer ulaştıralım vatandaşlarımızın halini hatırını soralım, gönül bağımızı güçlendirelim istedik" dedi.

"Herkesten Allah razı olsun"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı aşevinde ekiplerin her gün yaklaşık beş saat yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Kılıç, "Aşevimizde hazırlanan 1000 kişilik sıcak yemeğimizi her gün hemşerilerimize ulaştırıyoruz. Bu hizmetimiz sadece ramazan ayında değil, yılın 12 ayında gerçekleştiriyoruz. Büyük bir özveri ile çalışan personelime teşekkür ediyorum. Belediye olarak aşevi faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizde zaman zaman hayırsever vatandaşlarımızdan da destek alıyor, yaptıkları hayırları vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Onlara da Allah razı olsun" diye konuştu.

"Biz büyük bir millet, güzel bir aileyiz"

"Bizler paylaşmayı, her koşulda birbirimize destek olmayı el ele hiçbir zaman ihmal etmediğimiz için büyük bir milletiz" diyen Başkan Kılıç şunları söyledi:

"Kapılarını çaldığımız her vatandaşımızın yüzlerindeki memnuniyeti görmek, hayır dualarını almak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Aşevi hizmetimizi mahalle muhtarlarımızın da görüşleri ışığında yerine getiriyoruz. İhtiyaç sahibi olup, söyleyemeyen vatandaşlarımızı da tespit etmek için gösteriyoruz. Bizler aynı samimiyet ve gayretlerimize çalışmalarımıza devam edeceğiz. On bir ayın sultanı mübarek Ramazanın bereketi ve mağfireti her şeyin en güzeline layık saygıdeğer halkımızın üzerine olsun."

Öte yandan Bafra Belediyesi, aşevinde hazırlanan yemekler karantina süreleri devam eden vatandaşlara da maddi durumları gözetmeksizin de ulaştırılmayı sürdürüyor. - SAMSUN

Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı
Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı
Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı
Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı
Başkan iftar yemeklerini bizzat kendisi dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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