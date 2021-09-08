Başkan İduğ, Zabıta Haftası'nı kutladı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Zabıta Haftası'nın 195'nci yıldönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Evka 4'te bulunan Zabıta Müdürlüğü binasında zabıta memurlarıyla bir araya gelen Başkan İduğ, Bornova'da huzurun ve güvenliğin sağlanması için yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları Barbaros Taşer ve Emel Hülya Solak'ın da katıldığı ziyarette Zabıta Haftasını çiçek ve baklava ile kutlayan Başkan İduğ, zabıtalarla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Çalışma esnasında yaşadıkları anılarını dinledi.

'Zorlukları birlikte aşacağız'

Halk sağlığı ve huzurunu korumak adına gece gündüz görev yapan zabıtaların,Bornova Belediyenin sokaktaki yüzü olduğunu söyleyen Başkan Mustafa İduğ, "2021 yılında yoğun bir çalışma dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde yaşanan zorlukları ekip olarak hep birlikte aşacağız. Hukuktan, yasa ve yönetmeliklerden asla vazgeçmeden, kimseye ayrım yapmadan kamusal alanın güvenliği sağlamak için çok çalışan zabıtalarımızı yaptıkları başarılı çalışmalar için tebrik ederim. Hep birlikte halkımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz. 195. Zabıta Haftası kutlu olsun" dedi.

Fotoğrafaltı: Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 195'nci yıldönümü nedeniyle Zabıta Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti

Kaynak: Bültenler