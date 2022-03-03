Başkan İduğ partililere projelerini anlattı

Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, parti içi eğitimin önemine dikkat çekti.

Tüm partililerin bu eğitimlerle kendilerini geleceğe hazırlamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan İduğ, "Nitelikli donanımlı bir kadrolar ile Türkiye'yi geleceğe hazırlayacağız. Ben de gerek sade bir partiliyken gerekse meclis üyeliğim döneminde eğitimlere aksatmadan katılmaya dikkat ettim. Bu eğitimlerin de çok büyük katkısını gördüm" dedi.

Çalışmaları anlattı

Bornova'yı büyütmek için göreve geldiklerini söyleyen Başkan İduğ, partililere belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Kurulan asfalt üretim tesisiyle 2022 ve 2023 yıllarında Bornova'nın yollarının tamamını yenileyeceklerini ifade eden İduğ, "Kiralama modelinden satın alma modeline geçerek Bornova Belediyesi'nin araç filosunu öz varlıkları haline getirdik, Çamdibi'ne yaptığımız havuz bitmek üzere. Aldığımız binalar ve yaptığımız tüm yatırımların bedelinin ödendi. Bu yatırımları iyi ki yapmışız. Yaşanan ekonomik gelişmeler sonunda yatırım tarihinde 120 milyon tutan çalışmalar bugün 250 milyon liranın üzerinde. Biz Bornova'nın geleceğine yatırım yaptık" diye konuştu.

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