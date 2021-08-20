Başkan İduğ Naldöken'de STK temsilcileriyle buluştu

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Naldöken Mahallesi'nde STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Göreve geldiğinden bu yana yapmış olduğu yatırımlar ile bölge için yapılması planlanan fiziki yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan İduğ, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Başkan İduğ, Bornovalıların talep ve önerilerini merkezine alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Naldöken Mahallesi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu toplantıda Naldöken Mahallesi'nde pazar yeri ve düğün salonu gibi yakın zamanda faaliyete geçirilmesi hedeflenen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan İduğ'un fiziki yatırım hedeflerini açıkladığı toplantıda söz alan vatandaşlar taleplerini iletti. Özellikle Bornova Belediyesi'ne ait 11 dönümlük araziye yapılması planlanan fiziki yatırımların değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan İduğ, "Bornova'yı Bornovalıların talep ve istekleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Mahalle toplantılarımızda vatandaşlardan gelen talepleri tek tek değerlendirerek projelendirme sürecine Bornovalıların da katılmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan İduğ'dan müjde

Bornovalıların taleplerini değerlendireceklerini dile getiren Başkan İduğ toplantıda bir de müjde verdi. Naldöken Pazar Yeri'nin projelendirme sürecinin tamamlandığını ifade eden Başkan İduğ, "Haftanın yalnızca 1-2 gün faaliyet gösteren bir Pazar Yeri kurmuyoruz. Bizim tekstil pazarı dediğimiz, kadınların ürettiği ürünleri stant ücreti ödemeden satabilecekleri dinamik bir ticaret merkezi kuruyoruz" dedi.

Bornova ve İmranlı işbirliğine gidiyor

Başkan İduğ'un aynı gün katıldığı bir diğer buluşma ise İmranlı İlçesi Kalkındırma, Kültür ve Dayanışma Derneği (İMRANDER) tarafından düzenlenen ve İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın da katıldığı toplantı oldu. İmranlı ile Bornova arasında çeşitli işbirliği ve dayanışma olanaklarının gündeme geldiği toplantıda konuşan Başkan İduğ, "Olanaklarımız dahilinde elimizden gelenleri yapmaya hazırız. Ekonomik ve kültürel alanda ortak projelerle Bornova ve İmranlı arasında işbirliği ve dayanışma köprüsü kuracağız" diye konuştu.

Fotoğrafaltı: Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Naldöken Mahallesi'nde STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler