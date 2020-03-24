Başkan İduğ moral verdi ve uyardı
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Mustafa İduğ, Koronavirüs, Bornova, Güncel

Başkan İduğ moral verdi ve uyardı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüse karşı alınan tedbirleri yerinde denetlemek, vatandaşları uyarmak ve moral vermek amacıyla Bornova sokaklarındaydı.

24.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:17
Başkan İduğ moral verdi ve uyardı

Başkan İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel başkanlığında koronavirüs önlemleri çerçevesinde emniyetinden sağlığına, tarımından maliyesine ilgili tüm ilçe müdürlüklerinin yetkilileri ile birlikte gerçekleşen koordinasyon toplantısı sonrası incelemelerde bulundu.

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması adına açık olan başta eczane, market ve manav olmak üzere esnafı ziyaret eden ve pazaryerlerini gezen İduğ, vatandaşlardan morallerini yüksek tutmalarını, özellikle temizlik ve sosyal mesafeyi koruma adına dikkatli olmalarını istedi.

Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve risk grubundaki vatandaşları da birebir uyararak alınan karara uymalarını isteyen Başkan Mustafa İduğ,"Koronavirüse karşı aldığımız önlemler kadar, sakin kalmak ve moralimizi yüksek tutmak da önemli. Sağlığınız için tüm yetkililer olarak görevimiz başında, sizlerin yanındayız. Sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız. Lütfen zorunlu olmadığınız sürece evlerinizden çıkmayın. Her şey bu sıkıntılı süreci sağlıkla ve güvenle atlatabilmemiz için." dedi

Kaynak: Bültenler

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