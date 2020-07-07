Başkan İduğ, İZKON toplantısında projelerini anlattı Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Konfederasyonu'na (İZKON) bağlı derneklere görevde bulunduğu bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlatı.

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi içinde gerçekleşen buluşmada Genel Başkan Yalçın Kocabıyık ve 30'un üzerinde STK temsilcisi ile bir araya gelen Başkan İduğ, İZKON'a bağlı dernek ve federasyonları Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi'ne davet etti.

Kendisinin de sivil toplum kuruluşlarında (STK)çok uzun süre başkan ve yöneticilik yaptığını hatırlatan Başkan İduğ, dayanışma ruhu içerisinde ihtiyaç analizleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ve Sivil Toplum Yerleşkesi projesini hazırladıklarını söyledi. İduğ, "STK'larda başkanlık yaptığım zaman her toplantı gündeminin ilk üç maddesi, üye aidatları, kira ile personel maaş ve tazminatları olurdu. Bornova Belediyesi olarak açacağımız STK Yerleşkesi ile bu ilk üç maddeyi gündeminizden çıkartıyor, bu yükleri omzunuzdan alıyoruz. Siz proje üretmeye, temsil ettiğiniz kesimlere odaklanmaya ve diğer STK'larla güçlü bir iletişim içinde olmaya odaklanacaksınız" dedi.

İletişim Köprüsü

Ülkede bu güne kadar yaşanan her krizde tek çıkış noktasının STK'lar olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, "Bu açıdan da bir arada dayanışma içinde olmak önemli. Onların beraber çalışmalarını, işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamak bizim bu projedeki temel amacımız. Bornova Belediyesi bu yerleşke ile aynı proje için tartışan, çalışan ve zamanla yarışan kurumlar arasında iletişim köprüsü olacak" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin 1 yıl içinde yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Mustafa İduğ, tasarruf hamlesi, araç kiralamadan satın alma modeline geçiş, yeni pazaryerleri, dijital sınıf,eğitim projeleri, spor yatırımları gibi konularda da bilgi verdi. Toplantıya katılanların da sorularını yanıtlayan Başkan İduğ, satın alınan binalar ile birlikte gerçekleşecek 'Kampüs Bornova'projesini de anlattı.

'Kapsını çalabileceğimiz bir başkan'

Bornova Belediyesi ve Başkan İduğ'un çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade edenİZKON Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ise, "Biz İzmir'e, İzmirli'ye ve STK'lara katkı koyan, kapılarını açan ve proje sunan belediye başkanlarımızı her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. 30 ilçe içinde kapısını düşünmeden her zaman çalabileceğiniz bir başkan olan Mustafa İduğ'a STK'lara yaptığı destekler için teşekkür ederiz"diye konuştu.

Kaynak: Bültenler