Başkan İduğ: "Hedef daha temiz bir Bornova"

Yapılan çalışmalar sonunda son biryılda toplam 225 bin ton atık toplandı.

Her gün 10 bin 120 noktadan toplamda 11 bin 183 konteyner atık toplayan Bornova Belediyesi, 2021 yılında temizlik alanında fark yarattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde araçlar için yeni yıkama istasyonu ve bakım atölyesi kuran Bornova Belediyesi, yeni bir idari bina yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Katı Atık Transfer İstasyonu ile çalışma kapasitesini arttırırken geçtiğimiz yıl toplam 225 bin ton atık topladı. Bornovalılardan gelen talepler doğrultusunda 1081 kanalizasyon açma işlemi gerçekleştirdi.

Yaptıkları yenilikler ve fiziki yatırımlara 2022 yılında da devam edeceklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yaptığımız fiziki ve teknlojik yatırımlar ve uyguladığımız yenilikçi yöntemlerle daha temiz bir Bornova yaratacağız. Transfer istasyonu sayesinde dolan çöp araçları Harmandalı'ndaki Düzenli Atık Depolama Tesisi'ne kadar gidip gelerek zaman kaybından kurtulurken yakıt maliyetlerine azattı. Haznesi dolan kamyonumuz, şantiyemiz içindeki transfer istasyonuna boşaltıp tekrar görev bölgesine dönüyor. Biz Bornovamızın geleceğine yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

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