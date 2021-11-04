Başkan İduğ esnafın sofrasına konuk oldu

Çoğunlukla otomotiv sektöründe faaliyet yürüten işletmelerin yer aldığı sitenin esnafına iş adamı kimliği ile tavsiyelerde bulundu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan geleneksel Kuru Fasulye Günü'ne katılan Başkan İduğ, esnafların yaşadığı sıkıntıları dinledi, önerilerde bulundu. Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan İduğ, pandemiye rağmen hayata geçirilen projelerle Bornova'nın geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"Bornova'yı ileriye taşıyoruz"

Göreve geldiği günden bu yana bütçeyi güçlendirmeye yönelik çeşitli uygulamaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan İduğ, "Bornovalı vatandaşlarımızın verdikleri vergileri en iyi şekilde değerlendirmekle yükümlüyüz. Bu doğrultuda kaynağı kendi içinde projelerimizle güçlü bir bütçe oluşturabildik. 2022'ye borçsuz girme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Böylece Bornova'nın geleceğine yatırım yapabilecek ekonomik koşulları sağlıyoruz. Hem fiziki hem de kentin marka değeri haline gelen projelerimizle Bornova'yı ileriye taşıyoruz " diye konuştu.

"Bize düşen gençlere alan açmaktır"

Etkinliğin ardından esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan İduğ, nitelikli ara eleman eksikliğinin sektörün geleceğine yönelik büyük bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Başkan İduğ, "Bornova bir sanayi kenti. Esnafımız, yoğun nüfusa rağmen hala ara eleman sıkıntısı yaşıyor. Bize düşen görev bu noktada gençlerimize alan açmaktır. Altın Bilezik projemizle iş arayan Bornovalıları işverenlerle bir araya getiriyoruz. Eğitim çalışmalarıyla da birçok sektöre ara eleman yetiştiriyoruz" dedi.

Yalçın Dönmez'den Başkan İduğ'a teşekkür

Başkan İduğ'un göreve geldiği günden bu yana esnafa destek olduğunu belirten İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez, "Sivil hayatta gösterdiğiniz başarıyı kamuya taşıyıp bilginiz ve tecrübenizle harmanlayarak Bornova'ya hizmet ediyorsunuz. Yaptığınız ve yapacağınız çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Görev süreniz boyunca her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet