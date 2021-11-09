Başkan İduğ, DMO Bölge Müdürü Atila Aytekin'i ağırladı

İZMİR (Bültenler) - Başkan İduğ, göreve geldiği günden bu yana başta araçların ve iş makinelerinin satın alınması olmak üzere DMO ile her alanda işbirliği içinde çalıştıklarını belirterek, ziyaret için teşekkür etti.

DMO'nun her zaman taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verdiğini dile getiren Başkan Mustafa İduğ, "Biz her zaman kurumlar arası işbirliğine inanan bir yapıya sahibiz. Devlet Malzeme Ofisi ile göreve geldiğim günden bu yana uyum içinde çalışıyoruz. Taleplerimizi olabildiğince hızlı bir şekilde ve en iyi fiyattan karşılanıyor" dedi.

Sihirli kelime 'Büyümek'

DMO'nun yerel yönetimler açısından çok önemli olduğuna da vurgu yapan Başkan İduğ, "DMO ile bundan sonra da önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. İşbirliği çalışmaları güven odaklıdır. Onlar ne kadar büyürse biz yerel yönetimlerde ürünleri o kadar avantajlı olarak satın alabiliriz. Yani burada sihirli kelime birlikte büyümektir. DMO'nun büyümesi bizim büyümemiz demektir" diye konuştu.

İşbirliğine devam

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürü Atila Aytekin'e ziyareti için teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ,"İlk yaptığımız çalışmalardan biri olan ve büyük tasarruf yapmamızı sağlayan belediye araçlarında kiralama modelinden satın alma modeline geçişte Devlet Malzeme Ofisi ile çalıştık. Bunun gibi birçok çalışmada bize destek oldular. Bundan sonra da olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.Aytekin'de Başkan Mustafa İduğ'a teşekkür ederek işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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