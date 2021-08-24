Başkan İduğ'dan vergi borcu olan Bornovalılara çağrı:
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Başkan İduğ'dan vergi borcu olan Bornovalılara çağrı:

Başkan İduğ'dan vergi borcu olan Bornovalılara çağrı:
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların belediyeye olan borçlarını rahatlıkla ödeyebilmeleri için sağlanan yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'ta son buluyor.

"Yapılandırma fırsatını kaçırmayın"

Vergi borcu yapılandırmasında son hafta

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vergi mükellefleri 'bornova.bel.tr' web sayfasından ya da Bornova Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekler.

Bornova Belediyesi'nin belediyeye borçlu vatandaşlara kolaylık sağlamak üzere başlattığı borç yapılandırmasında sona yaklaşılıyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan vergi yapılandırma fırsatından yararlanan Bornovalılar 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilk taksit ödemelerini yapabilecekler. Ödemeler banka havalesi ya da hizmet binası ve belediye binasının önünde bulunan ödeme merkezinden yapılabilecek.

Başkan İduğ: "Bornovalıların hayatını kolaylaştırıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, hizmet kalitesini arttırarak Bornovalıların hayatını kolaylaştırmak üzere bir dizi yeniliğe imza attıklarını dile getirdi. Özellikle dijital belediyecilik uygulamalarıyla Pandemi döneminde hizmetlerde aksama yaşanmasının önüne geçildiğini ifade eden Başkan İduğ, "Uzaktan erişim hem çağımızın gereği hem de pandemiden doğan bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bornova Belediyesi de bu alanda gerekeni yaparak dijitalleşme atılımları yapmaya devam ediyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen Bornovalılar işlemlerini belediyeye gelmeden, online olarak yapabilecekler. Yapılandırma kapsamında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, elektrik tüketim vergisi ile harçlar ve katılım payları borçlarını taksitli olarak ödeyebilecekler" diye konuştu.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar işlemlerini belediyeye gelmeden 'bornova.bel.tr'web sayfasının e-belediye bölümünden ve belediyenin 999 29 29 ve 999 19 19 numaralı hatlarından dahili 4111-4112'yi tuşlayarak bilgi alabilirler. Öte yandan Bornova Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne şahsen ve posta yoluyla başvuru yapılabilir.

Kaynak: Bültenler

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