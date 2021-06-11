Başkan İduğ'dan Türk Kızılay'ına destek

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türk Kızılay tarafından Bornova'da başlatılan Kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

Bornova'da kan bağışı

Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile görüşen Başkan İduğ, çalışma sistemlerini öğrenirken, ortak projeler için de fikir alışverişinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan bağış aracını ziyaret eden Başkan Mustafa İduğ, pandemi nedeniyle azalan kan stokları için işbirliği ile yapılabilecekçalışmaları değerlendirdi. Tüm Bornovalıları duyarlı olamaya davet eden İduğ, kan bağışının hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Her vatandaşa görev

Pandemide insanlar sağlık sebeplerinden kan verme konusunda tedirginlik yaşadığını da ifade adan Başkan İduğ, "Bu da Kızılay'ın elinde olan stokların azalmasına neden oldu. Fakat artık aşılanmanın da hızlanması ve vaka sayılarında yaşanan düşüş iyiye gidişin olduğunu bize gösteriyor. Yani artık her vatandaşa bir görev düşüyor. Kan vererek Kızılay'ın elinde olan stokların eski seviyelerine getirmemiz gerekiyor. Bizde Bornova Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Başkan İduğ'a övgü

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronovirüs salgını boyunca kan stoklarında azalma olduğunu belirten Kurkut, Bornova Belediyesi ile her zaman olumlu bir işbirliği içinde olduklarını dile getirdi. Kurkut, "Başta pandemi çalışmaları olmak üzere hemen her alanda iyi niyet ve işbirliği içinde çalışan, sosyal belediyecilik anlayışıyla yanımızda olan çok değerli bir başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün de kan ihyacını azaltmak, bu alana dikkat çekmek birlikteyiz. Bornova Belediyesi'nin de bize verdiği destel ile yapılan bağışlarla en yakın zamanda stoklarımızı arttıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler