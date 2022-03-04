Başkan İduğ'dan müjdeler

Esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelen Başkan İduğ, taziye evinden bisiklet yoluna, otoparktan çocuk parkına pek çok ihtiyacı tespit ettiği bölgede, yapımı tamamlanan Gürpınar'ın Mahallesi yeni muhtarlık binasının anahtarını da teslim etti.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,periyodik aralıkla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Pınarbaşı'nda esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi. Başkan İduğ'un ilk durağı Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi oldu. Başkan İduğ, Bornova Belediye Meclisi Başkan Vekili Hüseyin Ünal,Belediyesi Meclis Üyeleri; Halit Aksu ve Akın Dalgıç ile ilgili birim müdürlerinin de yerini aldığı toplantıda, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanöz, İzmir Düğün Salonları Dernek Başkanı Vahyettin Murat Dokak Gürpınar Mahallesi Muhtarı Osman Bağcı ve Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Koray Doğru'nun görüş ve önerilerini dinledi.

Değirmenaltı ışıl ışıl olacak

Buradaki toplantının ardından saha çalışmasına geçildi. İlk olarak düğün salonları bölgesinin yer aldığı Değirmenaltı'nda incelemelerde bulunan Başkan İduğ, asırlık çınar ağaçları arasında yer alan salonların bulunduğu sokağı daha cazip hale getireceklerini ifade eden Başkan İduğ, "Burasının aydınlatmasını yeniden yapacağız. Girişini de bölgenin tarihsel adı olan 'Değirmenaltı' yazılı bir görselle renklendireceğiz. Bu sokağa bağlanan ana caddeye bisiklet yolu yapıp, yeni otopark alanları yaratacağız" dedi.

Taziye evi ve çocuk parkı

Daha sonda sokak sokak gezen Başkan Mustafa İduğ, Çamlık Parkı içindeki eski Nar Kafe içinde düzenlemesini yaptıkları taziye evinin açılışını yapacaklarının müjdesini verdi, ardından Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nu da ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadiroğlu ile de biraraya gelen İduğ, okulun bahçesine gerekli olan asfaltı döküp, gerekli bahçe düzenlemesini, ayrıca okulun yanındaki boş alana bir çocuk parkı yapmayı planladıklarını söyledi.

Yeni muhtarlık ofisinin anahtarını verdi

Başkan İduğ, ziyaretleri kapsamında Gürpınar Mahallesi Muhtarı Osman Bağcı'ya yeni yapılan muhtarlık ofisinin anahtarını da teslim ederek, "Hepinizi taleplerini dikkatle dinledik ve ihtiyaçları hep birlikte tespit ettik. Pınarbaşı'nın neye ihtiyacı varsa yapacağız. Bizim sorumluluk alanımız dışında olan işler ve yerler konusundaki isteklerinizi de çözüme kavuşturmak ilgili kurumlara ileteceğiz" diye konuştu.

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